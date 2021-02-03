Малюська заявил, что аукционы по продаже тюрем начнутся "недели через две"

3 февраля, 2021, 16:34

Министр юстиции Денис Малюська заверил, что документы по приватизации первой тюрьмы передали в фонд госимущества

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Украинскому радио.

Малюська отметил, что процесс приватизации пенитенциарных учреждений начнут в феврале.

"Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - сказал он.

Также министр рассказал, что от платных камер, введенных при его каденции, государственный бюджет уже получил более 2,2 млн грн.

"И это существенно превышает все наши расходы на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга очень популярна, платных камер в Киевском СИЗО существенно увеличится, поступлений будет больше и будет больше ремонтов бесплатных камер", - добавил министр.

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