Малюська анонсировал внесение в Верховную Раду реформы ВСП

3 февраля, 2021, 19:54

Законопроект о реформировании Высшего совета правосудия будет внесен Офисом президента в Верховную Раду

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает Укринформ.

"Законопроект соответствующий уже находится на финальной стадии и очень скоро будет представлен Офисом президента в Верховную Раду после завершения консультаций с нашими международными партнерами, в частности, с Международным валютным фондом", - сказал Малюська.

Также он проинформировал о других приоритетах в сфере юстиции.

Читайте также: ЕС призвал Украину провести реформу Высшего совета правосудия, - посол

"Конвенция о договорах о выборе суда так же проработана и находится на рассмотрении Офиса президента и будет представлена в парламент, Кабмин уже ее обработал полностью. То же касается Римского статута, а также обновленного текста национальной стратегии в области прав человека и плана действий по реализации национальной стратегии. То же касается и ряда других документов, например, законопроекта об административной процедуре, который был принят в первом чтении и сейчас заканчивается подготовка ко второму чтению", - уточнил министр.