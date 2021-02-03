Малюська анонсировал внесение в Верховную Раду реформы ВСП
Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает Укринформ.
"Законопроект соответствующий уже находится на финальной стадии и очень скоро будет представлен Офисом президента в Верховную Раду после завершения консультаций с нашими международными партнерами, в частности, с Международным валютным фондом", - сказал Малюська.
Также он проинформировал о других приоритетах в сфере юстиции.
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"Конвенция о договорах о выборе суда так же проработана и находится на рассмотрении Офиса президента и будет представлена в парламент, Кабмин уже ее обработал полностью. То же касается Римского статута, а также обновленного текста национальной стратегии в области прав человека и плана действий по реализации национальной стратегии. То же касается и ряда других документов, например, законопроекта об административной процедуре, который был принят в первом чтении и сейчас заканчивается подготовка ко второму чтению", - уточнил министр.
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