Львовский стендапер поглумился над Небесной Сотней

"Нужен резонанс о стендапере, который глумится над Небесной Сотней в своих выступлениях. Это тот урод, которого мы поймали в футболке "СССР" в сентябре в Кривой Липе", - написал ветеран.

Львовский стендапер Владислав Болотников решил надругаться над Небесной Сотней своей шуткой. Как видно на видео, анекдот он придумал сам, а некоторые зрители его поддерживали.

Об огласке просят также в общественной организации "Общество будущего Львов".

"Ситуация такая. Львовский стендапер решил погнад Небесной Сотни своей дебильной бестолковой шуткой. Зовут шутника - Болотников Владислав. Более того, очевидцы утверждают, что эту "шутку" он трясет уже не впервые на своих выступлениях в львовских клубах. Как мы видим, случайностей не бывает. Эти люди, которые осмеливаются надевать одежду с оккупационной коммунистической символикой четко все осознают, и как правило, оказываются людьми, для которых Украина и борьба за нее не является ценностью, а лишь объектом для насмешек и несмешных шуток. И бесспорно, что мы будем добиваться получения этим уродом необходимого срока заключения", - убеждены в организации.

Напомним, ранее в центре Львова обнаружили мужчину в футболке, на которой был изображен коммунистический символ. Против него завели уголовное производство.

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