Львов при "бабкушке Австрии": в городе продолжаются съемки исторического фильма

3 февраля, 2021, 13:33

Во Львове снимают десятисерийный фильм "Кофе с кардамоном"

Журналист "Еспресо.Захид" побывал на съемочной площадке фильма.

С самого утра 3 февраля с ул. Мельника до ул. Коновальца автомобилистам не добраться. Там сегодня проходят съемки фильма "Кофе с кардамоном". Движение транспорта частично ограничено и происходит ситуативное перекрытие. Собственно, на этом участке улицы снимают сцену с заездом кареты во двор старого дома.

Если водители не очень радуются таким неудобствам, то прохожие с радостью останавливаются, чтобы сфотографировать необычное действительно. Действительно, когда еще будет такая возможность окунуться в атмосферу середины XIX века?

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"Кофе с кардамоном" - это двуязычный десятисерийный фильм, в котором будут звучать украинский и польский языки. Действие картины происходит в 40-х годах XIX века. В центре сюжета - история любви дочери украинского священника Анны и значительно старше ее женатого шляхтича Адама. Действие происходит в Жовкве и Львове в период вооруженных восстаний и общественных сдвигов во времена "Весны народов».

Напомним, из-за съемок сериала о любви во Львове перекрывают ряд улиц. Съемки продлятся с 30 января и до 24 февраля.

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