Кипр не вернет выдачу паспортов в обмен на инвестиции

3 февраля, 2021, 14:11

Программа выдачи кипрского гражданства в обмен на инвестиции, от которой Кипр отказался в конце 2020 года, имела недостатки и не будет возвращена

Об этом сообщает Reuters .

По информации агентства, Кипр заработал более 9 млрд евро ($ 10,8 млрд) на программе выдачи паспортов иностранным инвесторам между 2013 и 2019 годами. Однако ее также критиковали как непрозрачную и такую, что создает возможности для отмывания денег.

Кроме того, по словам президента Кипра Никоса Анастасиадеса, программа должна пробелы и недостатки, которые позволили некоторым участникам злоупотреблять ею.

"Программа должна нерациональное продвижения, создавало впечатление, что Кипр продает свои паспорта", - цитирует агентство слова президента Кипра Никоса Анастасиадеса.

Напомним, в начале сентября издание Politis опубликовало список людей, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции и при этом входили в "зону высокого риска". В списке фигурировали украинские бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин и их семейное окружение.

8 октября во результате проверки власти Кипра решила лишить гражданства семь человек , которые получили его в обмен на инвестиции.

В ноябре 2020 Кипр отменил программу выдачи паспортов в обмен на инвестиции.

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