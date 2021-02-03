Кроме телеканалов, заблокирована компания, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - Гончаренко
3 февраля, 2021, 00:15
"Они не могут взлетать и оставлять воздушное пространство Украины", - утверждает он.
Они не могут взлетать и оставлять воздушное пространство Украины
Вместе с санкциями против 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые связывают с Медведчуком, СНБО заблокировал и компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, включая и личный самолет Тараса Козака.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Они не могут взлетать и оставлять воздушное пространство Украины", - утверждает он.
Читайте также: СНБО ввела санкции против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком
Телеканалы заявили о "намерении бороться за свое право говорить украинцам и быть в эфире".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти