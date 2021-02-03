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Espreso.tvОбществоКроме телеканалов, заблокирована компания, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - Гончаренко

Кроме телеканалов, заблокирована компания, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - Гончаренко

Они не могут взлетать и оставлять воздушное пространство Украины

Вместе с санкциями против 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые связывают с Медведчуком, СНБО заблокировал и компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, включая и личный самолет Тараса Козака.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Они не могут взлетать и оставлять воздушное пространство Украины", - утверждает он.

Читайте также: СНБО ввела санкции против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком

Телеканалы заявили о "намерении бороться за свое право говорить украинцам и быть в эфире".
 

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