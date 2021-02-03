Компании GSK и CureVac разработают COVID-вакцину нового поколения

3 февраля, 2021, 13:20

Фармацевтические компании GlaxoSmithKline из Великобритании и CureVac из Германии в 2022 году планируют выпустить на рынок мультивалентну вакцину нового поколения от коронавируса

На общий проект фармацевтических гигантов заложено 150 млн евро, говорится в заявлении компаний.

Сообщается, что разработанные РНК-вакцины нового поколения от COVID-19 будут потенциал мультивалентности, что позволяет бороться с мутировавшего штаммами вирусов с помощью одной вакцины.

"Увеличение количества вариантов, появляются, потенциально способных снизить эффективность вакцин против COVID-19 первого поколения, требует ускорения усилий по разработке вакцин против новых вариантов, чтобы оставаться на шаг впереди пандемии", - отметили в заявлении представители компаний.

Как подчеркивается, специалисты GSK и CureVac начнут разработку нового продукта немедленно с запланированным его запуском на рынок в 2022 году при соответствующем одобрении регулирующего органа.

Также сообщается, что GlaxoSmithKline в текущем году окажет поддержку своему партнеру CureVac в производстве 100 млн доз уже созданной вакцины первого поколения от коронавируса.

Как известно, молодая немецкая биотехнологическая компания CureVac разработала РНК-вакцину от COVID-19, которая проходит третью фазу клинических испытаний и еще не утверждена.

Евросоюз заказал в CureVac 405 млн доз этой вакцины.

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