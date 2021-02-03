Хакеров из Китая подозревают во взломе сети Национального финцентра США
3 февраля, 2021, 10:48
Хакеров из Китая подозревают во взломе компьютеров Национального финансового центра США
Они якобы использовали уязвимость в программном обеспечении SolarWinds, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили злом. Под угрозой могли оказаться данные нескольких тысяч сотрудников центра, который входит в структуру министерства сельского хозяйства США.
В начале января стало известно, что хакеры получили несанкционированный доступ к части электронной переписки сотрудников Министерства юстиции США. Доступ полученный на основе программного обеспечения компании Microsoft.
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