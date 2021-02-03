Каналы Медведчука разрушали гуманитарные основы государства, - экс-редактор ZIK

3 февраля, 2021, 13:37

Они зашли в информационное поле Украины, прикрываясь добрым именем договору и репутацией журналистов, а впоследствии превратились в мощную пропагандистскую машину врага

Об этом на своей фейсбук-странице написала Татьяна Вергелес, бывшая редактор ИА ЗИК, которая вместе с коллективом оставила агентство сразу после покупки его структурой Виктора Медведчука, информирует "Еспресо.Захид" .

"Это же надо было дождаться таких гуманитарных разрушений основ государства, подрыва субъектности Украины в мире, чтобы только теперь и вырубить пропагандистские каналы агрессора ZIK, Ньюсван, 112 ...

Когда я резко оборвала с ЗИКом, после того, как его продали в надежные кремлевские руки, некоторые мне говорил: "Зачем ты это сделала?». Мол, надо было остаться и влиять изнутри на ситуацию ...

Наивно, легкомысленно думать, что ты своим винтиком повредишь изнутри мощную пропагандистскую машину врага - не для того они заходили в информационное поле Украины, чтобы играть в демократию и свободу слова с такими, как я упрямыми государственниками и патриотами. Разве на первых порах такими прикрываются, как фиговым листком ...

Сегодня снова убеждаюсь: решение мое было правильным. Несмотря на то, что это ударило по благосостоянию моих коллег, с которыми мы были командой. Да и я, конечно, не благоденствую. Но компромисс с совестью - фиговая вещь. Есть границы, которые переступаються ", - написала Татьяна Вергелес.

В комментарии для "Еспресо.Захид" известная журналистка также отметила, что ее удивляет позиция председателя НСЖУ Сергея Томиленко, который раскритиковал решение СНБО о санкциях против каналов. Это лишь подтверждает его пророссийскую деятельность, в которой чиновника подозревали и раньше:

"Я замечала пророссийские нарративы в деятельности Сергея Томиленко еще до того, как покупка структурами Медведчука вынуждены стала фактом. По этому поводу даже был разговор с председателем Львовской областной организации союза журналистов, а также задумывалась над тем, чтобы прекратить членство в организации, которой руководит эта человек. Но, учитывая, что членом союза я с 1994 года, решила, что союз должен покинуть не я, а Томиленко ".

Напомним, вчера, 2 февраля, президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

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