Генпродюсер канала "НАШ" Евгений Дудник заявил о своем уходе из-за "порядочности и взаимоуважения"

3 февраля, 2021, 21:43

Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста

Об этом он написал в Facebook.

"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала "НАШ". Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но, к сожалению, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимным уважением", - написал Дудник.

Он пожелал руководству телеканала - мудрости в принятии решений.