Генпродюсер канала "НАШ" Евгений Дудник заявил о своем уходе из-за "порядочности и взаимоуважения"
3 февраля, 2021, 21:43
Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста
Об этом он написал в Facebook.
"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала "НАШ". Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но, к сожалению, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимным уважением", - написал Дудник.
Он пожелал руководству телеканала - мудрости в принятии решений.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поздравил решение о санкции на телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком и назвал это своевременным государственническим шагом .
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