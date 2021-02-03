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Espreso.tvОбществоГенпродюсер канала "НАШ" Евгений Дудник заявил о своем уходе из-за "порядочности и взаимоуважения"

Генпродюсер канала "НАШ" Евгений Дудник заявил о своем уходе из-за "порядочности и взаимоуважения"

Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста

Об этом он написал в Facebook.

"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала "НАШ". Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но, к сожалению, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимным уважением", - написал Дудник.

Он пожелал руководству телеканала - мудрости в принятии решений.

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