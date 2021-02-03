Газовый рынок с высокими ценами возник в Украине из-за монополии "Нафтогаза" на газ украинской добычи, - анализ ZN
Об этом пишет Цензор.net со ссылкой на анализ ZN.ua на основе отчета Европейского энергетического сообщества "Обеспечение честной конкуренции на украинском газовом рынке и развитие необходимой ликвидности на бирже" (ноябрь 2020 г.)
Издание сообщает, что после внедрения газового рынка и разделения функций "Нафтогаза Украины", группа "Нафтогаз" сохранила монопольный доступ к газу украинских государственных добытчиков.
"До 1 августа 2020 г. (в условиях действия ПСО) АО "Укргазвидобування" и АО "Черноморнафтогаз" ежемесячно продавали природный газ собственного производства "Нафтогазу України" для формирования доступного ресурса природного газа бытовым потребителям, религиозным организациям и компаниям централизованного теплоснабжения. И тогда это было абсолютно понятно и оправдано. Но непонятно, почему после отмены ПСО и объявления рыночного ценообразования на газ, обязанность украинских добытчиков газа продавать свой газ "Нафтогазу України" не была упразднена", - говорится в материале.
Издание отмечает, что в "Нафтогазе", публично поддерживающим рынок, считают, что газом, добытым дочерними компаниями, входящими в одноименную группу, можно распоряжаться на свое усмотрение.
"Но тогда совсем уже непонятно, как можно принуждать население платить за этот же украинский газ по ценам хаба в Европе. Тем более что это население по Конституции и есть настоящий собственник добытого из недр газа. Более того, оно еще является и формальным собственником всей государственной группы "Нафтогаз". Наемный персонал государственного предприятия продает хозяину недр его же газ по цене европейского хаба в зимнее время и пиковых цен. И все это называется рынком", - сообщает издание.
ZN приводит оценку Энергетическим Сообществом (ЭС) рыночной доли группы "Нафтогаз" (импорт плюс добыча). Так, в 2019 году эта доля составила 60%. В первой половине 2020 года — 55%.
"При этом не секрет, что монопольным считается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке товаров превышает 35%, если не будет доказано, что он подвергается значительной конкуренции", - уточняет ZN.
"Основная проблема несостоятельности рынка связана с монопольным доступом НАК "Нафтогаз України" к большей части национальной добычи газа. В то время как отмена ПСО для домашних хозяйств была важным шагом на пути к либерализации рынка, НАК "Нафтогаз України" поглотила высвободившиеся объемы газа, добытого в стране, не давая другим участникам рынка шанса получить доступ к украинской национальной газодобыче", — сообщает издание со ссылкой на оценку качества украинского рынка газа секретариатом Европейского энергетического сообщества, предоставленной в отчете "Обеспечение честной конкуренции на украинском газовом рынке и развитие необходимой ликвидности на бирже".
ZN сообщает, что Энергетическое сообщество (международная организация, объединяющая Европейский Союз и его соседей для создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка), предлагает Украине "рецепт для лечения сегодняшних нерыночных цен", который заключается в доступе всех участников рынка к газу "Укргазвидобування". По мнению европейцев, этот газ должен торговаться на равных и прозрачных сегментах рынка, которыми управляет Украинская энергетическая биржа (УЭБ).
"Эти объемы также обеспечат критическую ликвидность на рынке газа, необходимую для создания стабильного газового индекса Украины. В связи с тем, что в цену будет входить собственная добыча, цена на украинский газ потенциально может быть ниже, чем цена по индексам TTF или NCG, к которым Украина привязана в настоящий момент", - сообщает ZN.
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