 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины забил гол и вывел свою команду в 1/8 финала Кубка Бельгии

Футболист сборной Украины забил гол и вывел свою команду в 1/8 финала Кубка Бельгии


фото: Getty Images
Украинский футболист Марьян Швед забил мяч в матче 1/8 финала Кубка Бельгии "Мехелен" - РВДМ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Мехелена". Марьян Швед забил мяч на 65-й минуте и удвоил преимущество своей команды.

В следующем раунде Кубка Бельгии "Мехелен" сыграет против "Беерсхот ВА". Встреча 1/8 финала состоится 11 февраля.

Для украинца это четвертый забитый мяч за бельгийскую команду в этом сезоне. 23-летний украинец выступает за "Мехелен" на правах аренды, его контракт принадлежит шотландскому "Селтику".

В активе Марьяна Шведа 2 матча за сборную Украины по футболу. Полузащитник является воспитанником львовских "Карпат", также играл в испанской "Севилье".

Кубок Бельгии

1/16 финала

3 февраля

"Мехелен" - РВДМ 2:0

Голы: Дрейф, 28 (пен.), Швед, 65

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать