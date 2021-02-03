Футболист сборной Украины забил гол и вывел свою команду в 1/8 финала Кубка Бельгии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Мехелена". Марьян Швед забил мяч на 65-й минуте и удвоил преимущество своей команды.
В следующем раунде Кубка Бельгии "Мехелен" сыграет против "Беерсхот ВА". Встреча 1/8 финала состоится 11 февраля.
Для украинца это четвертый забитый мяч за бельгийскую команду в этом сезоне. 23-летний украинец выступает за "Мехелен" на правах аренды, его контракт принадлежит шотландскому "Селтику".
В активе Марьяна Шведа 2 матча за сборную Украины по футболу. Полузащитник является воспитанником львовских "Карпат", также играл в испанской "Севилье".
Кубок Бельгии
1/16 финала
3 февраля
"Мехелен" - РВДМ 2:0
Голы: Дрейф, 28 (пен.), Швед, 65
- 26 января в 22-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Мехелен" благодаря украинцу Марьяну Шведу победил "Васланд-Беверен".
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