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Футболист "Динамо" отказался от трансфера в турецкий клуб


фото: Getty Images
Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес отказался от трансфера в турецкий "Газиантеп"

Об этом сообщает gazianteppusula.com.

"Газиантеп" вел переговоры с "Динамо" во время зимнего трансферного окна. Клубы долгое время обсуждали возможный переход Жерсона Родригеса, но форвард отказался от переезда в Турцию.

В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 26 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.

По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.

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