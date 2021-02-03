Футболист "Динамо" отказался от трансфера в турецкий клуб
3 февраля, 2021, 15:23
Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес отказался от трансфера в турецкий "Газиантеп"
Об этом сообщает gazianteppusula.com.
"Газиантеп" вел переговоры с "Динамо" во время зимнего трансферного окна. Клубы долгое время обсуждали возможный переход Жерсона Родригеса, но форвард отказался от переезда в Турцию.
В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 26 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.
По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.
- Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играл в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.
- 17 июля Родригеса выгнали из турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.
- 21 октября стало известно, что украинская теннисистка Ольга Янчук родила сына от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.
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