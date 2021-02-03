Эксперты ВОЗ посетили исследовательский центр в Ухане из-за расследования COVID-19

3 февраля, 2021, 10:07

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили исследовательский центр в Ухане в пределах своего расследования о происхождении COVID-19

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

"Мы ожидаем встреча со всеми ключевыми людьми здесь и хотим поставить все важные вопросы, которые нужно спросить", - сказал зоолог и эксперт ВОЗ Питер Дашак.

В команду ВОЗ входят эксперты из 10 стран. Они начали работать на прошлой неделе после двух недель карантина. За это время они посетили госпитале, исследовательские институты и традиционный "мокрый рынок", с которым связывали много первых случаев COVID-19.

Дашак написал в Twitter, что команда встретилась с персоналом, ответственным за состояние здоровья скота в провинции Хубэй, посетила лаборатории и имела "глубокую" дискуссию.

Институт создал архив генетической информации о коронавирусы летучих мышей после вспышки тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году. На этом фоне появились неподтвержденные утверждения о том, что первая вспышка COVID-19 возник в Ухане в конце 2019 года.

Китай отрицал эту возможность. Глава МИД Китая Ван И сказал, что пандемии коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, а КНР стала первой страной, которая сообщила о случаях заболевания.

Meeting with key staff in charge of livestock surveillance in Hubei Province. Tour of laboratory facilities & in-depth discussion Q & A. https://t.co/YwyyQIoPck - Peter Daszak (@PeterDaszak) February 2, 2021

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb