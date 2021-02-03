Дело Навального: в городах России задержали более тысячи протестующих

3 февраля, 2021, 07:37

Общее количество задержанных на акции 2 февраля на поддержку российского политика Алексея Навального превысило тысячу человек

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В частности, в Москве задержаны более 850 человек; в Санкт-Петербурге - более 150; в восьми других городах России были единичные задержания.

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