Дело Навального: в городах России задержали более тысячи протестующих
3 февраля, 2021, 07:37
Общее количество задержанных на акции 2 февраля на поддержку российского политика Алексея Навального превысило тысячу человек
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
В частности, в Москве задержаны более 850 человек; в Санкт-Петербурге - более 150; в восьми других городах России были единичные задержания.
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- 23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального
- После задержания Навального в интернет выложили его фильм-расследование о поместье под Геленджиком , владельцем которого оппозиционер назвал президента РФ Владимира Путина. В течение 10 дней фильм набрал более 100 млн просмотров на Youtube.
- Во вторник, 2 февраля, Московский городской суд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
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