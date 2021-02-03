Дебютный бой украинца в UFC перенесен

3 февраля, 2021, 18:44

Первый поединок украинского бойца Дениса Бондаря в UFC перенесен

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Дениса Бондаря.

"Всем привет. В эти выходные должен был состояться мой дебют в UFC, но из-за срока получения визы он немножко переносится. Хочу поблагодарить команду, тренера, менеджера и UFC за оперативность. Вам хочу сказать, что очень всех ценю и скоро будет хорошая новость, следите за обновлениями", - сказал Бондарь в instagram-stories.

6 февраля на турнире Fight Night 184 украинец должен был дебютировать в UFC. Денис Бондарь должен был встретиться в октагоне с американцем Оде Осборном.

28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC. Украинец является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На профессиональном уровне провел 13 поединков, одержал 12 побед.

25 января стало известно, что украинский боец Денис Бондарь подписал контракт с UFC.