Дания ввела обязательный карантин для всех, кто приезжает в страну

3 февраля, 2021, 12:49

Парламент Дании принял изменения в закон о чрезвычайном положении, которые предусматривают обязательный карантин и тест на коронавирус для всех лиц, прибывающих в страну

Об этом сообщает The Local .

Голосование состоялось в ночь на среду.

Ранее Дания лишь просила у приезжих из так называемых «красных зон» риска заражения изолироваться, но не вводила обязательный карантин.

Как отметили в датском медицинском ведомстве, отныне эта практика изменится. Некоторые исключения будут применяться, в том числе для людей, живущих в приграничных регионах, и людей, которые регулярно пересекают датский границу по работе.

Впрочем пока не отмечается точная дата, когда эти нововведения вступят в силу.

Ожидается, что люди, прибывающие в Данию из-за рубежа, будут находиться на карантине в течение 10 суток.

Как известно, в целом с начала пандемии в Дании обнаружено более 199 000 случаев COVID-19, включая 2,1 тысячи летальных.

Всего в мире коронавируса заразились более 104 млн человек.

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