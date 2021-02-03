Дания ввела обязательный карантин для всех, кто приезжает в страну
Об этом сообщает The Local .
Голосование состоялось в ночь на среду.
Ранее Дания лишь просила у приезжих из так называемых «красных зон» риска заражения изолироваться, но не вводила обязательный карантин.
Как отметили в датском медицинском ведомстве, отныне эта практика изменится. Некоторые исключения будут применяться, в том числе для людей, живущих в приграничных регионах, и людей, которые регулярно пересекают датский границу по работе.
Впрочем пока не отмечается точная дата, когда эти нововведения вступят в силу.
Ожидается, что люди, прибывающие в Данию из-за рубежа, будут находиться на карантине в течение 10 суток.
Как известно, в целом с начала пандемии в Дании обнаружено более 199 000 случаев COVID-19, включая 2,1 тысячи летальных.
Всего в мире коронавируса заразились более 104 млн человек.
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