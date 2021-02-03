Британец заявил, что договорился о бое с Усиком: известна дата поединка

3 февраля, 2021, 17:47

Британский тяжеловес Джо Джойс заявил, что его следующим соперником будет украинец Александр Усик

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал BT Sport Boxing.

По словам Джойса, бой против Усика состоится в апреле.

"Побьюсь ли я с Усиком за временный титул WBO? Да-да. Одержу ли победу? Да, есть такой план. Похоже, поединок состоится в апреле. Вроде переговоры идут хорошо. Все проходит гладко, бой почти утвержден", - сказал Джойс .

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

2 февраля менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что получил официальное письмо от Всемирной боксерской организации относительно следующего боя украинца.

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