Британец заявил, что договорился о бое с Усиком: известна дата поединка
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал BT Sport Boxing.
По словам Джойса, бой против Усика состоится в апреле.
"Побьюсь ли я с Усиком за временный титул WBO? Да-да. Одержу ли победу? Да, есть такой план. Похоже, поединок состоится в апреле. Вроде переговоры идут хорошо. Все проходит гладко, бой почти утвержден", - сказал Джойс .
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
- 2 февраля менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что получил официальное письмо от Всемирной боксерской организации относительно следующего боя украинца.
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