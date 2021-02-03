Более 61% граждан поддерживают обслуживания на украинском языке, 34% - против, - КМИС

3 февраля, 2021, 14:32

61,7% украинцев поддерживают положения об обслуживании на украинском языке, 34% опрошенных - против

Об этом говорится в опросе КМИС.

"61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании украинском языке. Не поддерживают - 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением", - говорится в опросе.

Так, больше нормы поддерживают жители Запада и Центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители Востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают).

На Юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%. На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1% (но надо учитывать, что на Донбасс приходится 84 только с 1205 опрошенных респондентов и мы проводим опрос только на контролируемой Украины части Донбасса).

Респондентам задавался вопрос, как они относятся к решению, урегулирован в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым с 16 января 2021 все предприятия сферы услуг должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах украинском языке. При этом, по просьбе клиента, его обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

Опрос проводился КМИС с 27 января до 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов. Опросили 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыму и временно оккупированных территорий Донбасса. Выборка репрезентативна для населения от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, с 16 января 2021 вступило в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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