Блокирование 112 Украина, NewsOne и ZIK: МВД заявило о возможных силовых провокациях и разжигании вражды "деструктивными силами"
Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Шкиряк.
"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - сообщил Шкиряк.
Он также предупредил, что в случае попыток осуществления каких-либо преступных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирования силовых и насильственных действий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут действовать "жестко и адекватно, только в рамках своих полномочий".
"Мы категорически предостерегаем вероятных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев и отмечаем неотвратимости наказания в случае совершения преступлений против государства Украина", - заявил советник.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приветствовал решение о санкции на телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком и назвал это своевременным государственническим шагом .
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