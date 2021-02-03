Блокирование 112 Украина, NewsOne и ZIK: МВД заявило о возможных силовых провокациях и разжигании вражды "деструктивными силами"

3 февраля, 2021, 22:58

В МВД Украины поступает информация о возможных попытках дестабилизации со стороны внешних и внутренних деструктивных сил из-за решения СНБО по блокированию телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne

Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Шкиряк.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - сообщил Шкиряк.

Он также предупредил, что в случае попыток осуществления каких-либо преступных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирования силовых и насильственных действий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут действовать "жестко и адекватно, только в рамках своих полномочий".

"Мы категорически предостерегаем вероятных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев и отмечаем неотвратимости наказания в случае совершения преступлений против государства Украина", - заявил советник.