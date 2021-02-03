Безос планирует уйти из руководства компании Amazon
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то вы на самом деле видите долгосрочные совокупные результаты изобретений. Сейчас я вижу Amazon наиболее инновационным за всю историю, что делает время оптимальным для передачи управления ", - сказал Безос.
В 2020 году чистая сумма продаж Amazon выросла на 38% до 386,1 миллиарда. Операционный доход вырос до 22,9 миллиарда по сравнению с 14,5 миллиарда в 2019 году.
В своем письме к сотрудникам Безос сообщил, что планирует сфокусироваться на фонде Day 1, фонде "Земля", аэрокосмической компании Blue Origin, издании The Washigton Post.
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- Безос основал Amazon в 1994 году. Forbes называет Безоса самым богатым человеком мира, оценивая его состояние в 196,2 миллиарда долларов. Bloomberg ставит его на второе место после Илона Маска с состоянием в 197 млрд долларов.
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