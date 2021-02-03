Безос планирует уйти из руководства компании Amazon

3 февраля, 2021, 07:56

Американский предприниматель Джефф Безос собирается покинуть пост исполнительного директора Amazon в третьем квартале 2021 года

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Когда вы смотрите на наши финансовые результаты, то вы на самом деле видите долгосрочные совокупные результаты изобретений. Сейчас я вижу Amazon наиболее инновационным за всю историю, что делает время оптимальным для передачи управления ", - сказал Безос.

В 2020 году чистая сумма продаж Amazon выросла на 38% до 386,1 миллиарда. Операционный доход вырос до 22,9 миллиарда по сравнению с 14,5 миллиарда в 2019 году.

В своем письме к сотрудникам Безос сообщил, что планирует сфокусироваться на фонде Day 1, фонде "Земля", аэрокосмической компании Blue Origin, издании The Washigton Post.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb