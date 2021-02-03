Байден продолжит работу над Космическими силами, созданными при Трампе

3 февраля, 2021, 13:33

Администрация президента США Джо Байдена продолжит работу над созданными во время правления Дональда Трампа американскими космическими войсками

Об этом заявила в Твиттере пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы с нетерпением ждем продолжения работы Космических сил и приглашаем членов команды посетить нас в конференц-зале в любое время, чтобы поделиться обновленной информацией о своей важной работе", - написала она.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Трамп подписал указ о создании шестого самостоятельного формирования в оборонной системе США - космических войск. Их цель - добиться доминирования США в космосе.

В мае 2020 года Космические силы США запустили на орбиту секретный беспилотный шаттл X-37B, который, согласно неофициальным данным, предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного проверять чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их. Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

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