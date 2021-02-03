AstraZeneca говорит, что нашла способ увеличить эффективность своей вакцины

3 февраля, 2021, 17:15

Промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины против коронавирусной болезни от компании AstraZeneca продемонстрировали ее эффективность в 82%

Об этом говорится в Пресс-релизе компании.

Испытания компания осуществляла в Великобритании, Южно-Африканской Республике и Бразилии. В нем приняли участие 17 177 человек. В итоге симптомы COVID-19 обнаружили только у 332 участников.

Как отмечается, повышенная эффективность появляется при увеличении интервала между первой и второй прививками. Так, результата в 82% эффективности удалось достичь благодаря введению второй дозы вакцины через 12 недель после первой.

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После первой прививки эффективность медицинского средства составляет 70-76%.

Как сообщалось, в ЕС сертифицированы три вакцины против COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В общем так называемое портфолио Еврокомиссии включает восемь вакцин, которые рассмотрены в ЕС для закупки. Это, в частности: Pfizer/BioNTech (США-Германия), Moderna (США), AstraZeneca (Великобритания-Швейцария), Sanofi-GSK (Франция), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгия), CureVac (Германия), Valneva (штаб-квартира во Франции), а также Novavax (США).

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