AstraZeneca говорит, что нашла способ увеличить эффективность своей вакцины
Об этом говорится в Пресс-релизе компании.
Испытания компания осуществляла в Великобритании, Южно-Африканской Республике и Бразилии. В нем приняли участие 17 177 человек. В итоге симптомы COVID-19 обнаружили только у 332 участников.
Как отмечается, повышенная эффективность появляется при увеличении интервала между первой и второй прививками. Так, результата в 82% эффективности удалось достичь благодаря введению второй дозы вакцины через 12 недель после первой.
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После первой прививки эффективность медицинского средства составляет 70-76%.
Как сообщалось, в ЕС сертифицированы три вакцины против COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
В общем так называемое портфолио Еврокомиссии включает восемь вакцин, которые рассмотрены в ЕС для закупки. Это, в частности: Pfizer/BioNTech (США-Германия), Moderna (США), AstraZeneca (Великобритания-Швейцария), Sanofi-GSK (Франция), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгия), CureVac (Германия), Valneva (штаб-квартира во Франции), а также Novavax (США).
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