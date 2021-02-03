Английский суд обязал экс-владельцев дополнительно оплатить ПриватБанку 1 млн фунтов стерлингов

3 февраля, 2021, 11:48

Английский суд обязал экс-владельцев ПриватБанка дополнительно оплатить 1 млн фунтов стерлингов в счет возмещения расходов банка до 15 марта

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"По результатам слушания, которое состоялось 1 февраля 2021 года, старший судья, устанавливает размер расходов, господин Гордон-Сейкер, удовлетворил ходатайство ПриватБанка по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка и обязал господина Коломойского и г Боголюбова, вместе с другими компаниями ответчик, осуществить дополнительную выплату 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка к 15 марта 2021 года ", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в пресс служба, общая сумма выплаченных средств банка ответчикам вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящий из промежуточных выплат в размере 4400000 фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращении 7500000 фунтов стерлингов, уплаченных банком-ответчиком в декабре 2018 года).

Кроме того, ответчиков обязали оплатить расходы ПриватБанка в размере около 35 тыс. Фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

"ПриватБанк продолжает поддерживать свои иски против бывших владельцев и других, и уверен, что в конечном счете ему удастся возместить около 3750000000 долл. США, что на данный момент требуются в производствах, вместе с соответствующими юридическими расходами", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что 19 декабря 2017 года, Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими. Коломойский и Боголюбов вместе с компаниями-ответчиками подали в ходатайство об обжаловании судебного приказа о всемирном арест активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски ПриватБанка. Ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции 4 декабря 2018, и полностью были отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере $ 1900000000, а также проценты, против бывших владельцев и других может рассматриваться английским судом.

Апелляционный суд обязал ответчиков оплатить ПриватБанку расходы, понесенные по слушание 2018 и средства, потраченные Банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3400000 фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам Банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.

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