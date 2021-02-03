Америка, как страна-гарант выполнения Будапештского меморандума, непосредственно должна говорить с Россией и Украиной, - Добрянский

3 февраля, 2021, 13:40

Директор по коммуникациям Украинского конгрессного комитета не исключает создания еще одного формата переговоров Украины с Россией

Об этом директор по коммуникациям Украинского конгрессного комитета Андрей Добрянский отметил в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо" , пишет Еспресо.Захид.

"Неизвестно, какими бы были Минские соглашения, потому что неизвестно было, правительство Лукашенко проработает до конца года или нет. А эту первую большую встречу в рамках" нормандского "формата мы имели уже более года назад в Париже и второй встречи мы еще не имели. В Америке многие поддерживают Украину - то в Конгрессе или в Сенате. Уже годами говорят о том, что Америка должна напрямую говорить с Россией и Украиной. Америка выполняет свои обязанности по Будапештского меморандума. Это - причина, почему Америка должна была напрямую говорить с Россией, когда она нападала на одного из подписантов Будапештского меморандума ", - отметил эксперт.

Отметим, в программе "Главное" на "Еспресо" обсуждали украинские-американские отношения, реакцию американцев на откровенное интервью украинского президента, подробности разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и нового госсекретаря США Энтони Блинкена и другие актуальные темы.

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