18-летняя украинка Костюк "уничтожила" соперницу на турнире WTA в Мельбурне

3 февраля, 2021, 11:11

Украинская теннисистка Марта Костюк за 58 минут победила канадку Габриэлу Дабровски из Канады на турнире в Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом раунде турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Мельбурне (Австралия) 78-я ракетка мира Костюк победила Дабровска, которая идет в мировом рейтинге 492-ю. На выход в 1/8 финала украинцы хватило 58 минут - она выиграла со счетом 6: 0, 6: 3.

Костюк сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.

В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Дженнифер Брэди, которая занимает в рейтинге WTA 24-е место.

Турнир WTA в Мельбурне

1/16 финала

3 февраля

Марта Костюк (Украина) - Габриэла Дабровски (Канада) 6: 0, 6: 3

Напомним, 3 февраля в 1/8 финала турнира WTA в Мельбурне украинка Элина Свитолина победила Елену Остапенко из Латвии.

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