18-летняя украинка Костюк "уничтожила" соперницу на турнире WTA в Мельбурне
3 февраля, 2021, 11:11
Украинская теннисистка Марта Костюк за 58 минут победила канадку Габриэлу Дабровски из Канады на турнире в Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом раунде турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Мельбурне (Австралия) 78-я ракетка мира Костюк победила Дабровска, которая идет в мировом рейтинге 492-ю. На выход в 1/8 финала украинцы хватило 58 минут - она выиграла со счетом 6: 0, 6: 3.
Костюк сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.
В следующем раунде Костюк сыграет с американкой Дженнифер Брэди, которая занимает в рейтинге WTA 24-е место.
Турнир WTA в Мельбурне
1/16 финала
3 февраля
Марта Костюк (Украина) - Габриэла Дабровски (Канада) 6: 0, 6: 3
- Напомним, 3 февраля в 1/8 финала турнира WTA в Мельбурне украинка Элина Свитолина победила Елену Остапенко из Латвии.
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