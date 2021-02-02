ИКЕА в Украине: девелопер рассказал, когда и где будет второй офлайн-магазин

2 февраля, 2021, 15:53

По словам девелопера Вагифа Алиева, второй магазин ИКЕА в Украине планируется открыть ориентировочно через полгода после первого - в сентябре в столичном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Ocean Mall, который сейчас достраивают

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству девелопер Вагиф Алиев, второй магазин ИКЕА в Украине планируется открыть ориентировочно в сентябре в киевском ТРЦ Ocean Mall возле станции метро "Лыбидская".

Отмечается, что девелопер также подтвердил планы создания в ближайшее время сети крупных торговых центров площадью до 40 тыс. кв. м, в части которых будут размещены другие магазины ИКЕА.

1 февраля в Киеве открылся первый в Украине оффлайн-магазин ИКЕА.

В мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. В декабре 2020 года открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Алиев является основателем девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть Мегамолл в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и другие ТРЦ, строительство которых продолжается. Кроме этого, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".

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