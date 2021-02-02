Вице-канцлер ФРГ: "Северный поток-2" будет достроен до конца

2 февраля, 2021, 14:01

Вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца

Однако для этого нужно пройти "некоторые трудности", рассказал он на онлайн-конференции "Европа - 2021".

Так, отвечая на прямой вопрос ведущих о том, " будет ли "Северный поток-2" достроен до конца", Шольц ответил, что "да".

На замечание, что против проекта выступают много важных партнеров Германии в ЕС и США, Шольц сказал, что сложность есть, однако в ЕС выразили поддержку.

"Европейские государства вместе объяснили вполне подробно, что они придерживаются мнения, что это европейский вопрос, и они не хотят, чтобы другие вмешивались ... А там посмотрим", - добавил вице-канцлер.

Напомним, ранее госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Германии следует отказаться от проекта "Северный поток-2" .

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