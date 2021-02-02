ВОЗ: пандемию коронавируса можно взять под контроль
По его словам, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд, сообщает пресс-служба ВОЗ.
Гебрейесус отметил, что хотя есть страны с ростом заболеваемости на глобальном уровне это обнадеживающая новость.
"Это показывает, что вирусом можно управлять даже с учетом распространения его новых вариантов. Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизнь, если продолжим придерживаться уже проверенных мероприятий по охране здоровья общества", - сказал глава ВОЗ.
Ранее в ВОЗ заявили, что победить коронавирус будет сложно , несмотря на прогресс в борьбе с пандемией.
На данный момент количество инфицированных коронавирусом превысило 103 млн человек.
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