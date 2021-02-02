ВОЗ: пандемию коронавируса можно взять под контроль

2 февраля, 2021, 14:14

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемию коронавируса можно взять под контроль

По его словам, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что хотя есть страны с ростом заболеваемости на глобальном уровне это обнадеживающая новость.

"Это показывает, что вирусом можно управлять даже с учетом распространения его новых вариантов. Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизнь, если продолжим придерживаться уже проверенных мероприятий по охране здоровья общества", - сказал глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили, что победить коронавирус будет сложно , несмотря на прогресс в борьбе с пандемией.

На данный момент количество инфицированных коронавирусом превысило 103 млн человек.

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