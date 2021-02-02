Военный переворот в Мьянме: генералы говорят о выборах через год
2 февраля, 2021, 07:56
В Мьянме военные обещают назначить выборы в парламент через год
Об этом пишет DPA.
Такое обещание дали военные на фоне государственного переворота в стране.
Представители армии, которые захватили власть в стране, заявили, что позволят победителям новых выборов прийти к руководству государством. До выборов военные планируют держать в стране режим "дисциплинированной и процветающей демократии".
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- Утром 1 февраля представитель Национальной лиги за демократию Мио Ньюнт заявил о задержании президента Вин Мина и лидера правящей партии, нобелевской лареаткы Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника. Он уточнил, что речь идет о военном перевороте.
- Временным президентом стал командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн,
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