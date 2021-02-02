Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19
2 февраля, 2021, 21:33
Национальный институт гигиены и эпидемиологии Вьетнама обнаружил новый штамм коронавируса
Об этом сообщает правительственный портал VGP.
"Национальный институт гигиены и эпидемиологии заявил, что обнаружил новую мутацию коронавируса, подобную выявленному в Великобритании штамму, в провинции Хай Дуонг и Куанг Нине", - говорится в сообщении.
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Несколькими днями ранее ученые обнаружили в стране первый случай заражения "южноафриканским" штаммом.
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