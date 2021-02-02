Во Флориде убили агента ФБР и ранили еще нескольких во время попытки провести обыск

2 февраля, 2021, 18:02

Несколько агентов ФБР были ранены в городе Санрайзе, штат Флорида, при попытке провести обыск в одном из домов

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел около 6:00 утра по местному времени. По словам собеседника AP, нескольких агентов ранили, когда они прибыли в дом с ордером на обыск. Сообщается, что подозреваемый забаррикадировался внутри.

Сколько агентов пострадали и насколько серьезно, пока не известно. CNN пишет, что некоторые травмы могут быть опасными для жизни. По данным Miami Herald, по меньшей мере один из агентов погиб. Также газета со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемый забаррикадировался в доме на несколько часов, после чего застрелился. Он якобы подозревался в хранении детской порнографии.

Полиция Санрайз сообщила в Twitter о перекрытии дорог в районе жилого комплекса Water Terrace. Позже правоохранители сообщили, что в районе безопасно, но попросили жителей не покидать дома, пока идет расследование.

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