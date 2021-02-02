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Espreso.tvОбществоВблизи Киева в результате отравления угарным газом погибли три человека, из них - один ребенок

Вблизи Киева в результате отравления угарным газом погибли три человека, из них - один ребенок


фото: YouTube
В городе Буча Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенок

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 1 февраля в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

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