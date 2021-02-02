В жилом доме в Одессе произошел обвал, жителей эвакуировали
2 февраля, 2021, 15:59
В Приморском районе Одессы произошло обрушение лестничной клетки в жилом двухэтажном доме, жителей эвакуировали через окна
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"2 февраля в 7:59 в Службу Спасения "101" поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Польский спуск, 5", - говорится в сообщении.
Спасатели установили разрушения лестничной клетки в 2-этажном жилом аварийном доме. Работниками ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуированы четыре человека из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекали одну единицу техники и 5 человек личного состава.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти