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В жилом доме в Одессе произошел обвал, жителей эвакуировали


фото: dsns.gov.ua
В Приморском районе Одессы произошло обрушение лестничной клетки в жилом двухэтажном доме, жителей эвакуировали через окна

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 февраля в 7:59 в Службу Спасения "101" поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Польский спуск, 5", - говорится в сообщении.

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Спасатели установили разрушения лестничной клетки в 2-этажном жилом аварийном доме. Работниками ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуированы четыре человека из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекали одну единицу техники и 5 человек личного состава.

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