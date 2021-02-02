В Запорожье маршрутка въехала в электроопору, в результате - 14 пострадавших, водитель скрылся
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"1 февраля в 19:30 в Запорожское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.
Полицейские сообщили, что водитель автобуса "Mercedes-Benz 412D" 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки, при движении по проезжей части улицы Бородинской в городе Запорожье, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору.
В результате аварии 14 пассажиров автобуса с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. После оказания медицинской помощи 13 из них отпустили домой.
Водитель с места аварии скрылся. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения.
По данному факту следственным отделения расследования преступлений в сфере транспорта открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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