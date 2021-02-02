В Украину придет потепление, - синоптик Наталья Диденко

2 февраля, 2021, 19:11

В Украине 3 февраля потеплеет, однако ожидается оттепель, а на Западе и Севере будет дождь и снег

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"Юго-западный ветер принесет завтра в Украину потепление. Правда, теплая погода и так преобладает сейчас в восточных областях и на юго-востоке. Однако в среду тепло будет повсюду", - подчеркнула она.

Температура воздуха в течение дня составит +3 °C ... +9 °C, в Запорожской области и в Крыму местами до +10 °C ... +12 °C. В северных областях, в течение дня 0 °C ... +3 °C.

"Потепление будет способствовать таянию снега и льда, на дорогах и тротуарах будет некомфортно и даже опасно, будьте осторожны. Повышение температуры воздуха также заставит съезжать снежные массивы с крыш домов и деревьев, смотрите, где паркуете автомобиль", - отметила пани Диденко.



3 февраля в западных областях и на севере ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах, скорее, снег.

На остальной территории Украины - без особых осадков.



В Киеве в среду местами небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах или гололедица (потому что ночью все же будет подмораживать), или снежная каша с лужами. Также ожидается порывистый северо-западный ветер.

В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0 °C ... +2 °C.

По словам Натальи Диденко, 4 февраля, в четверг, в Украину придет циклон, который обусловит из-за теплой погоды преимущественно дожди. А с пятницы к нам снова начнет заплывать морозный воздух.





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