В сети появился трейлер "Бешеной свадьбы-3", где впервые прозвучал отрывок официального саундтрека к комедии

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Бешеная Свадьба 3" станет финальной частью известной франшизы. По замыслу создателей "бешеной" киновселенной, каждая из частей посвящена свадьбе одного из трех детей Василия и Галины Середюка. После замужества в первых двух "Свадьба" старшей Екатерины и средней Натальи, теперь планирует жениться самый младший Середюк - сын Захар. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, и невестка Рада ему нравится, но спокойный праздник - не в традициях этой семьи! ", - говорится в сообщении.

Режиссером фильма является Любомир Левицкий. Сценарий создали Николай Куцик и Алексей Приходько.

Главные роли невест исполнили молодые украинские актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Роль отца невесты исполнил Игорь Крикунов - руководитель цыганского театра "Романс", актеры которого сыграли в фильме настоящий цыганский табор.

В трейлере "Бешеной свадьбы-3" впервые прозвучал отрывок официального саундтрека к триквелу, автором которого стал музыкальный продюсер фильма Алексей Потапенко. Уже традиционно для франшизы поет Олег Винник, на этот раз - в сопровождении цыганского театра "Романс".

Лента создана компаниями FILM.UA и Prototype Production при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Уже традиционно для франшизы, звездный состав "Бешеной свадьбы-3" впечатляет: до Юрия Горбунова, Потапа (Алексея Потапенко), Позитива (Алексея Завгороднего), Петра Бампера, Олега Винника присоединились новые для "бешеной киновселенной" звездные лица - Надежда Мейхер, Анна Тринчер и Валерия Товстолес.

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