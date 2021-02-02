В Раде предлагают новые послабления водителям на еврономерах

2 февраля, 2021, 15:06

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект по изменению формулы расчета акциза и введению правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя

Проект закона №4643-д обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он будет касаться авто, которые были ввезены до конца 2020 года, и будет действовать 180 дней с момента принятия. Согласно документу один человек сможет растаможить не более одного авто одной категории. Авто при этом должны соответствовать стандарту "Евро-2" или выше.

Законопроект также предлагает изменить формулу расчета акциза: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка будет зависеть от возраста машины. Если до девяти лет - базовая ставка нулевая. В дальнейшем она увеличивается на 25 евро ежегодно. Таким образом, базовая ставка для машины, изготовленной 15 лет назад, составит 150 евро.

Коэффициент двигателя будет зависеть от его объема. Для его расчета необходимо объем умножить на соответствующую ставку: для двигателя 2 тыс. куб. см это 0,25 евро; до 3 тыс. куб. см - 0,2 евро; до 4 тыс. куб. см - 0,25 евро; до 5 тыс. куб. см - 0,35 евро; от 5001 куб. см - 0,5 евро.

Кроме того, доплата за двигатель будет составлять 100 евро. При этом налог на добавленную стоимость (НДС) надо будет платить не со всей стоимости автомобиля, а только по акцизу.

Напомним, 22 января Комитет Рады рекомендовал отсрочить растаможивание авто на еврономерах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb