В Португалии начался суд по делу о смерти украинца, которого избили в центре временного содержания мигрантов
2 февраля, 2021, 21:49
В Португалии состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве украинца Игоря Гоменюка
Об этом сообщила в комментарии Радио Свобода переводчица адвоката семьи Гоменюка Анна Гуцул.
"Первое судебное заседание сегодня состоялось наконец. Присутствовали все защитники троих обвиняемых. Каждый адвокат сказал, что его подзащитный не виновен", - рассказала Гуцул.
По ее словам, трое обвиняемых - инспекторы Службы по делам иностранцев и границ (SEF) Дуарте Лажею, Бруно Совса и Луиз Силва присутствовали на заседании. Они отрицают причастность.
"Каждый из них говорил, что он не виноват. Они выступили с такой идеей: будто бы когда они вошли, то Игорь уже был связан этим скотчем, руки и ноги у него были связаны, а они его нашли уже в таком состоянии", - рассказала Гуцул.
- 42-летний украинец Игорь Гоменюк был задержан работниками SEF в аэропорту Лиссабона 10 марта - по словам его семьи, он прибыл туда по делам трудоустройства. Через два дня пребывания в центре временного содержания мигрантов Гоменюк умер. По данным судебно-медицинской экспертизы, его тело было все покрыто следами избиения.
- Правозащитники заявляют, что трагедия высветила системную культуру жестокости в SEF. Адвокат вдовы Гоменюка заявил, что провел уже много дел против этой службы и его цель - ликвидировать эту службу.
- Государственные чиновники заявляют, что речь идет об отдельно взятой трагедии, а не о системе.
- Премьер-министр Португалии Антониу Кошта в январе одобрил выделение суммы в 800 000 евро в качестве возмещения семье Гоменюка.
- Португальская прокуратура хочет также привлечь к ответственности целый ряд служащих, подозреваемых в попытках скрыть преступление.
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