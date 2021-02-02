В Португалии начался суд по делу о смерти украинца, которого избили в центре временного содержания мигрантов

2 февраля, 2021, 21:49

В Португалии состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве украинца Игоря Гоменюка

Об этом сообщила в комментарии Радио Свобода переводчица адвоката семьи Гоменюка Анна Гуцул.

"Первое судебное заседание сегодня состоялось наконец. Присутствовали все защитники троих обвиняемых. Каждый адвокат сказал, что его подзащитный не виновен", - рассказала Гуцул.

По ее словам, трое обвиняемых - инспекторы Службы по делам иностранцев и границ (SEF) Дуарте Лажею, Бруно Совса и Луиз Силва присутствовали на заседании. Они отрицают причастность.

"Каждый из них говорил, что он не виноват. Они выступили с такой идеей: будто бы когда они вошли, то Игорь уже был связан этим скотчем, руки и ноги у него были связаны, а они его нашли уже в таком состоянии", - рассказала Гуцул.