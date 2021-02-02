В Китае разоблачили производство поддельной вакцины от коронавируса

2 февраля, 2021, 12:08

Правоохранительные органы разоблачили в Китае производство поддельной вакцины от коронавируса

Как сообщает Синьхуа, в этом деле арестованы более 80 человек.

Во время спецоперации были ликвидированы сразу несколько подпольных цехов по производству фальсификата. Вместо настоящей вакцины от Covid-19 злоумышленники реализовывали обычный физиологический раствор.

Незаконный бизнес был организован китайскими дельцами в сентябре 2020 года.

Во время обысков правоохранители изъяли более 3000 доз фальшивой вакцины, которую организаторы схемы продавали еще и по завышенным ценам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb