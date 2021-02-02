В Киеве на Оболони обстреляли авто, злоумышленников задержали

Об этом сообщил МВД.

Происшествие произошло 1 февраля вечером на проспекте Степана Бандеры.

В ходе проведения специальной полицейской операции по розыску лиц, причастных к стрельбе, были задействованы все наряды и патрули города. В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе:

"Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева. В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из машины изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия ", - отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Представитель МВД Артем Шевченко в Facebook показал оружие, которое полиция изъяла у злоумышленников.

"Это пистолет-пулемет российского производства ПП-91 "Кедр" калибра 9 * 18 мм с ПБС (глушителем) и дырки от его менее шести выстрелов в дверь автомобиля. Изъяла его полиция Киева у двух фастовчан, задержанных вчора в Голосеевском районе" , - написал Шевченко.

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.

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