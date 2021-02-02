В Киеве на Оболони обстреляли авто, злоумышленников задержали
Об этом сообщил МВД.
В ходе проведения специальной полицейской операции по розыску лиц, причастных к стрельбе, были задействованы все наряды и патрули города. В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе:
"Менее чем за час столичные оперативники и работники полка особого назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева. В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из машины изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. В течение ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия ", - отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Представитель МВД Артем Шевченко в Facebook показал оружие, которое полиция изъяла у злоумышленников.
Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъято для экспертного исследования.
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