В команде Усика отреагировали на решение WBO убрать его с пути до супербоя Джошуа - Фьюри

2 февраля, 2021, 12:49

Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что получил официальное письмо от Всемирной боксерской организации относительно следующего боя украинца

Об этом сообщает Tribuna.com .

По словам Эгиса Климаса, он получил письмо от WBO относительно решения позволить британцу Энтони Джошуа провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против соотечественника Тайсона Фьюри, а Александру Усику устроить поединок за титул "временного" чемпиона мира WBO против Джо Джойса из Великобритании.

"У меня в папке лежит официальное письмо от WBO. Я может и догадываюсь, почему они выбрали такой путь. Там еще есть подводные камни, которые мы не будем поднимать. Они решили пойти этим путем, чтобы не стоять у Джошуа и Фьюри на пути ", - сказал Климас.

Он добавил, что такое развитие событий может свидетельствовать о том, что Джошуа опасался Усика, поэтому сделал все, чтобы не встречаться с украинцем перед поединком с Фьюри и не сорвать бой за титул абсолютного чемпиона мира.

"Я в одном из интервью сказал: "Если Джошуа оставит этот титул вакантным - значит он боится выйти из Усиком в ринг", - подчеркнул Климас.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

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