В 2021-м я выпивать не буду, а через год стану пить алкоголь каждый день, - Фьюри

2 февраля, 2021, 16:58

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что собирается не пить алкогольных напитков в 2021 году

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Gareth A Davies.

По словам Фьюри, в 2022 году он будет пить пиво каждый день.

"Я собираюсь завязать. Мне нужно быть трезвым весь год. Я хочу сделать это, пройти этот челлендж. Но моя цель на 2022-й - выпивать одну бутылку пива в день. Но каждый раз должен быть новый бар, ресторан или отель. и я буду каждый день фотографироваться с бутылкой пива на фоне вывески заведения. в конце года у меня будет 365 фото, и я сделаю из них огромный коллаж, который повешу у себя в комнате", - сказал боксер.

Ожидается, что бой Тайсона Фьюри против Джошуа пройдет в июне. Боксеры сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 28 января стало известно, что британские тяжеловесы Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.

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