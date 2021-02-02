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Espreso.tvОбществоУкраинский фильм "Атлантида" номинировали на премию Международной академии прессы

Украинский фильм "Атлантида" номинировали на премию Международной академии прессы

Международная академия прессы (The International Press Academy) объявила список номинантов 25-й премии Satellite Awards, в номинации "Лучший международный фильм" представлен фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича

Об этом сообщает сайт премии.

Соперники "Атлантиды":

  • "Еще по одной / Another Round" (Дания)
  • "Туве / Tove" (Финляндия)
  • "Солнце / A Sun" (Тайвань)
  • "Двое / Two of Us" (Франция)
  • "Джалликату / Jallikattu" (Индия)
  • "Меня здесь больше нет / I'm No Longer Here" (Мексика)
  • "Сестричка / My Little Sister" (Швейцария)
  • "Ла ЛА ЙОРОНА / La Llorona" (Гватемала)

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Победители Satellite Awards станут известны 15 февраля.

Международная академия прессы основана в 1996 году. Одним из главных направлений ее деятельности является отмечание  новых работ как известных, так и независимых кинематографистов, предоставляет им доступ к широкой аудитории по всему миру.

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