Украина в этом году ожидает более $ 2,2 млрд от МВФ, - Шевченко
Об этом пишет Reuters .
"Мы ожидаем три транша, 0,5 млрд СПЗ каждый, всего около $ 2,2 млрд году, и остальные деньги в 2022", - цитирует агентство слова главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко.
Отмечается, что МВФ согласовал предоставление программы на 5 млрд долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.
"Работа миссии продолжается ... Основываясь на результатах этой неделе будет яснее, каких договоренностей мы достигаем", - ответил Шевченко на вопрос, может ли Киев ожидать получения денег до конца первого квартала.
По его словам, НБУ выполняет обязательства перед МВФ, в частности ослабляет беспокойство о независимости регулятора, которые возникли в прошлом году из-за отставки бывшего главы Якова Смолия. Шевченко также отметил необходимость принятия ряда законопроектов, но не уточнил, каких именно.
Кроме того, по словам Шевченко, НБУ ожидает, что иностранные инвесторы в этом году принесут около $ 1 млрд благодаря покупке государственных облигаций.
- Напомним, с 11 января миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины продолжила работу в формате онлайн.
- 9 июня 2020 МВФ одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.
- Через несколько дней Украина полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Больше траншей не было.
- Ранее Шевченко оценил как высокие шансы первого просмотра миссией Международного валютного фонда (МВФ) программы stand-by для Украины.
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