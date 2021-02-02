Ученые обнаружили "нанохамелеона" - самую маленькую из известных рептилий в мире

2 февраля, 2021, 16:08

Команда исследователей обнаружила новый вид хамелеона на Мадагаскаре - эти животные настолько малы, что могут уместиться на кончике пальца

Об этом сообщает New Atlas.

Маленький вид Brookesia nana, или нанохамелеон, обнаружили в северных районах острова Мадагаскара. Исследователи нашли двух особей вида - женско-мужскую пару. Самка имеет длину тела до 29 мм - маленькие размеры среди известных гекконов и хамелеонов. Самцы еще меньше - длиной до 22 мм с хвостом. Самец нанохамелеона стал наименьшей рептилией в мире и обогнал прежнего рекордсмена - родственный вид B. tuberculata - примерно на полмиллиметра.

Ученые убедились, что пара нанохамелеонов совершеннолетняя, когда провели микроскопическое рентгеновское сканирование, результаты которого подтвердили зрелость обеих особей. У самки обнаружили два зародышевых яйца, а половые органы самца оказались достаточно развитыми для спаривания с самками большего размера.

Причина маленького размера вида остается загадкой, отмечают исследователи. Один из авторов исследования Йорн Келер рассказал, что "ближайшим родственником нового хамелеона является почти вдвое больший по размеру B. karchei, который встречается в тех же горах. Это означает, что у этих видов общая особенность - чрезвычайная миниатюризация".

По данным исследователей, среда обитания нового вида может ограничиваться лишь несколькими гектарами, что может повлечь угрозу исчезновения нанохамелеонов. "К сожалению, среда обитания нанохамелеона подвергается сильному давлению из-за вырубки лесов, но недавно эту территорию определили как заповедную зону, и, надеемся, это позволит этому крошечному новому хамелеону выжить", - добавил ученый Оливер Говличек.

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