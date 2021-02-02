Турецкий клуб объявил о трансфере футболиста сборной Украины
2 февраля, 2021, 15:40
Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко стал игроком турецкого "Эрзурумспора ББ"
Об этом сообщает официальный instagram "Эрзурум ББ".
30-летний Бутко будет выступать за "Эрзурум ББ" на правах аренды. Не сообщается, будет ли у турецкого клуба право выкупа футболиста.
Вторую часть прошлого сезона Богдан Бутко провел в польском "Лехе", но познанский клуб решил не продлевать сотрудничество с 30-летним украинцем. За "Лех" Бутко провел 12 матчей и помог ему финишировать в чемпионате Польши на втором месте.
Контракт Бутко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.
В активе правого защитника 32 матча за сборную Украины.
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