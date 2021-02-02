Тренер "Аталанты" Гасперини рассказал, когда собирается встретиться с Коваленко

2 февраля, 2021, 19:38

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, что в ближайшие дни планирует встретиться с новичком команды Виктором Коваленко

Об этом сообщает TMW.

"Аталанта" отправилась на матч Кубка Италии против "Наполи", который состоится 3 февраля. Виктор Коваленко не попал в заявку команды и еще не успел познакомиться с новым тренером.

"Коваленко прибыл. В ближайшие дни мы с ним встретимся", - сказал тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

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