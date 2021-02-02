Тренер "Аталанты" Гасперини рассказал, когда собирается встретиться с Коваленко
2 февраля, 2021, 19:38
Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, что в ближайшие дни планирует встретиться с новичком команды Виктором Коваленко
Об этом сообщает TMW.
"Аталанта" отправилась на матч Кубка Италии против "Наполи", который состоится 3 февраля. Виктор Коваленко не попал в заявку команды и еще не успел познакомиться с новым тренером.
"Коваленко прибыл. В ближайшие дни мы с ним встретимся", - сказал тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.
- Напомним, 1 февраля "Аталанта" купила Виктора Коваленко у "Шахтера" за 700 тыс. евро.
- Агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий заявил, что футболист заключил с итальянской "Аталантой" контракт на 4 года.
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