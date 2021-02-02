Темно-красная зона COVID-19: Совет Европы обновил правила передвижения
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
В Совете ЕС объяснили, что "темно - красный" цвет будет применяться для обозначения регионов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе другие инфекционные штаммы, вызывающие беспокойство. Он будет применяться к районам, где совокупный уровень новых случаев COVID-19 составляет 500 или больше на 100 000 человек.
Граждане, которые будут путешествовать из "темно-красного" региона, должны сдать тест на COVID-19 до выезда и пройти карантин или самоизоляцию по прибытию в другую страну.
Также в ЕС рекомендовали странам блока требовать от путешественников, прибывающих из "оранжевых", "красных" и "серых зон, проходить тестирование перед вылетом. При этом перевозчикам и транспортным рабочим можно не делать тест. Если же страна решила ввести такое требование, рекомендуется использовать экспресс-тесты на антиген.
Также не рекомендуют применять правило обязательного тестирования или карантина к людям, которые живут в приграничных регионах и часто пересекают границу.
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