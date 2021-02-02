Суд обязал ГБР открыть производство на Венедиктову, которая носит незадекларированные часы Hublot, - активист
2 февраля, 2021, 17:31
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова с 2017 года перестала указывать в декларации часы Hublot, дело начали по статье о незаконном использовании товарных знаков
Об этом сообщил юрист и общественный активист Александр Леменов.
"По нашему заявлению о преступлении Ирины Венедиктовой по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса ("незаконное использование должностным лицом товарных знаков") таки открыли производство", - написал в ФБ Леменов.
Он также добавил, что летом 2020 года подал заявление о преступлении, но тогда ему отказали в регистрации в ЕРДР.
"Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", - добавил Леменов.
- Напомним, в марте председатель ГПК Виталий Шабунин заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова не задекларировала часы фирмы Hublot стоимостью 10 тыс. евро
- Активист Сергей Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления на генпрокурора Венедиктову.
- В мае в НАБУ сообщили, что открыли дело на Венедиктову по факту недекларирования дорогих часов.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции дало официальный ответ ГПК о якобы незадекларированных часах генпрокурора Венедиктовой.
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