Суд обязал ГБР открыть производство на Венедиктову, которая носит незадекларированные часы Hublot, - активист

2 февраля, 2021, 17:31

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова с 2017 года перестала указывать в декларации часы Hublot, дело начали по статье о незаконном использовании товарных знаков

Об этом сообщил юрист и общественный активист Александр Леменов.

"По нашему заявлению о преступлении Ирины Венедиктовой по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса ("незаконное использование должностным лицом товарных знаков") таки открыли производство", - написал в ФБ Леменов.

Он также добавил, что летом 2020 года подал заявление о преступлении, но тогда ему отказали в регистрации в ЕРДР.

"Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", - добавил Леменов.

Напомним, в марте председатель ГПК Виталий Шабунин заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова не задекларировала часы фирмы Hublot стоимостью 10 тыс. евро

Активист Сергей Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления на генпрокурора Венедиктову.

В мае в НАБУ сообщили, что открыли дело на Венедиктову по факту недекларирования дорогих часов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции дало официальный ответ ГПК о якобы незадекларированных часах генпрокурора Венедиктовой.